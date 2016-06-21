В Барселоне вышел на свободу предполагаемый серийный убийца

Обвиняемый в убийстве проституток в Барселоне 44-летний Давид Б.Л. выпущен на свободу. Полиция считает его опасным психопатом и серийным убийцей. По этим обвинениям его продержали под стражей около 4 месяцев, с 16 февраля этого года. Однако суд счел, что улик против него недостаточно.

Каталонская полиция утверждает, что он повинен в смерти Вероники Тайо Картеро 1974 года рождения. Она была девушкой подозреваемого и жила вместе с ним в районе Монжуик в Барселоне. Вероника исчезла 2 января 2012 года. Ее тело нашли через четыре года, но до конца вину Давида доказать так и не удалось. По версии следствия, он расправился с ней после того, как она отказалась делать аборт.

Кроме того, мужчину подозревают в убийстве Аны Жироны в 2012 году и Марии Десвиат в 2015-м. Также, по версии следствия, Давид пытался убить еще семь женщин. Одна из его жертв, которой удалось выжить, дала против него показания, по которым удалось найти тело Аны. Однако суду этих доказательств не хватило. Сам Давид полностью отрицает все обвинения.

Известно, что Давид Б.Л. ранее уже провел 5 лет в тюрьме за избиение французского туриста, который попросил у него прикурить.