В Барселоне трамвай врезался в столб: четверо пострадавших

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате аварии с участием трамвая на линии T4 Trambesòs в Барселоне.

Трамвай врезался в столб на конечной остановке у железнодорожной станции Sant Adrià. Инцидент произошёл 2 января в 08:45.

Больше всех пострадала 41-летняя водитель трамвая, которая оказалась заблокирована внутри кабины. Выбраться ей помогли спасатели. Женщина была доставлена в тяжёлом состоянии в больницу Hospital de la Vall d'Hebron с переломом ноги, повреждениями на лице и травмой грудной клетки. Сообщается, что её состояние стабильно.

Три пассажирки получили лёгкие ранения. Двух женщин 45 и 56 лет доставили в больницу Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, ещё одна 33-летняя пассажирка добровольно отказалась от медицинской помощи.

На место происшествия прибыло 5 бригад спасателей, а также бригады скорой помощи и местная полиция.

Причины ДТП пока неизвестны, обстоятельства происшествия выясняются. Технические специалисты занимаются оценкой причинённого ущерба.

Транспортный оператор TRAM сообщил, что линия T4 была частично закрыта на несколько часов, трамваи ходили до остановки Glòries. К вечеру движение было восстановлено.