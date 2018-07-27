В Барселоне таксисты напали на машину Cabify с пассажирами внутри

Около 2 тысяч таксистов вышли 25 июля на улицы Барселоны в знак протеста против решения Министерства развития о временном снятии ограничения на выдачу лицензий на предоставление услуги аренды автомобиля с водителем (VTC). Ближе к окончанию манифестации некоторые участники стали проявлять агрессию по отношению к водителям Uber и Cabify.

Один из самых неприятных инцидентов произошёл на пересечении улиц Араго и Жирона, где группа таксистов напала на машину Cabify, в которой в этот момент находилась семья из Франции. Мужчины раскачивали автомобиль, били по нему ногами и различными предметами. Водитель попросил разбушевавшихся манифестантов остановиться, но в результате сам стал объектом агрессии.

Объединения таксистов Anget, Elite, ATC, Stac, Paktaxi и TLU заявили, что сожалеют о произошедшем, и осудили действия отдельных групп. По словам их представителей, инциденты произошли уже после завершения манифестации. Они также подчеркнули, что акция была мирной и её организаторы не имеют отношения к этим инцидентам,.