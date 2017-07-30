В Барселоне таксисты напали на автомобиль Cabify, перевозивший пассажиров с детьми

Постоянная клиентка транспортного сервиса Cabify пострадала от нападения, произошедшего 24 июля на площади Глориес в Барселоне. Как сообщает La Vanguardia, помимо водителя и заявившей о случившемся пассажирки, 38-летней Аны Карбонель, находились двое ее детей в возрасте 3 и 7 лет и двоюродная бабушка. Инцидент произошел во время остановки на светофоре. Когда водитель возобновил движение, лобовое стекло автомобиля разлетелось на мелкие кусочки. "Осколки посыпались на мою двоюродную бабушку и семилетнего сына. Младшая дочь заплакала, а бабушка растерялась", - рассказала Карбонель. К счастью, никто из них не пострадал. Представители Автономной полиции Каталонии подтвердили, что им известно о случившемся: на место происшествия прибыл ее наряд, однако формальных заявлений в связи с инцидентом пока не поступало.

Карбонель уверена, что нападавшим был таксист. Ее подозрения основаны на том, что за несколько мгновений до происшествия машина Cabify проехала мимо остановки такси между улицами Танхер и Рамбла-дель-Побленоу. "Водители, которые там находились, начали показывать на нас и кричать "за ним, за ним", поделилась пострадавшая пассажирка. Кроме того, она заметила, что после нападения рядом с их машиной стояло несколько автомобилей такси. "Я думаю, что они ехали за нами от остановки и воспользовались тем, что мы встали на светофоре", - считает Карбонель. Представители платформы Cabify воздержались от комментариев по поводу своей версии случившегося, однако пассажирка отметила, что руководство сервиса, как и она сама, планирует подать официальное заявление. Стоимость поездки клиентке компенсировали полностью.

Это нападение произошло на фоне напряженной ситуации вокруг водителей, обслуживающих сервисы Cabify и Uber: по мнению таксистов, подобные платформы создают им нечестную конкуренцию. В минувший четверг шоферы такси провели акцию протеста, попытавшись заблокировать движение в порту и аэропорту Барселоны.

Самый серьезный в этом смысле инцидент произошел в марте, когда группа неизвестных перевернула машину Cabify на пересечении улиц Тусет и Травессера-де-Грасиа. К счастью, тогда тоже обошлось без жертв.

"Мы выступаем против любых видов насилия и всегда призываем представителей сектора к решению проблем посредством митингов, а также политическим и судебным путем", - отметил пресс-секретарь профсоюза таксистов Elite Taxi Альберто Альварес. Впрочем, он также настоял на том, что представители сектора "немного устали от постоянных обвинений во всем, что происходит", и напомнил, что таксисты также часто подвергаются нападениям со стороны водителей Cabify.