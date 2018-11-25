В Барселоне прошёл «медленный марш» грузовиков

Утром 23 ноября движение на дорогах в Барселоне и окрестностях было затруднено в связи с проведением «медленного марша» грузовых автомобилей. Акцию организовала Ассоциация перевозчиков порта Барселоны (Sintraport) в знак протеста против нарушений со стороны мэрии каталонской столицы.

В объединении заявили, что муниципальное правительство не выполняет ранее достигнутые договорённости, касающиеся движения грузовиков по Ронда-Литораль в северном направлении.

Акция протеста продолжалась около трёх часов, спровоцировав заторы, растянувшиеся на несколько километров.

«Марш» начался в 07:03 и вынудил закрыть съезды на кольцевую, включая 30 (Bon Pastor), 24 (Besòs) и 25 (Port Fòrum). Также Городская гвардия перекрыла съезды на участках от 1 (Trinitat) до 10 (Pedralbes), и от B-20 (Ронда-де-Дальт) в направлении Льобрегата. Наибольшие затруднения испытывали водители на Ронда-Литораль в направлении Тринитат, где пробка растянулась на 17 км, и на Ронда-де-Дальт в направлении Льобрегата, где караван из грузовиков образовал затор протяжённостью 8,5 км.

В акции приняли участие более сотни грузовых автомобилей. Изначально водители собирались протестовать до 15:00, но решили сократить время акции, отметив, что они добились своей цели.

Аналогичные «марши» намечены на 30 ноября и 5 декабря.

15 ноября представители сектора грузовых перевозок встретились с представителями мэрии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Как отмечают в Sintraport, несмотря на достигнутое соглашение, Городская гвардия неоднократно выписывала штрафы грузовикам, следовавшим по Ронда-Литораль в порт Барселоны или из него.