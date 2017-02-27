В Барселоне прошли студенческие беспорядки

Студенты устроили в понедельник забастовки в нескольких районах Барселоны. Они перекрывали дороги, жгли покрышки и мусорные контейнеры. Всего в беспорядках приняли участие около 60 студентов, уточняет информационное агентство EFE.

Впрочем, сегодняшние акции протеста организаторы называют лишь "разминкой" перед намеченной на 2 марта забастовкой. Даты беспорядков выбраны неслучайно - в эти дни в столице Каталонии проходит Mobile World Congress - крупнейшее событие в мире мобильных технологий.

Требования студентов сводятся к тому, чтобы высшее образование в Каталонии стало финансово доступным.