В Барселоне продолжаются беспорядки в связи с выселением сквоттеров

Агенты Автономной полиции Каталонии продолжают борьбу с беспорядками, связанными с протестом против выселения сквоттеров из занятого ими банковского помещения. Как сообщают информационные агентства Испании, оно произошло в минувший понедельник, и с тех пор уже три ночи подряд в разных точках района Грасиа возникают стычки.

В результате столкновений один человек был задержан, а еще одиннадцати, в том числе и нескольким полицейским, потребовалась помощь врачей экстренных служб. Кроме того, несколько журналистов получили легкие ранения, пострадав от полицейских дубинок. У задержанного, 30-летнего гражданина Испании, был обнаружен рюкзак с таблетками для розжига. Он был отпущен на свободу в ожидании вызова судьи.

В минувшую среду около 22:30 полицейские начали борьбу с беспорядками, спровоцированными манифестантами после собрания. После предварительного предупреждения агенты включили звуковую пушку, чтобы разогнать толпу. В отличие от прошлых дней, они заблокировали проход в зону, где находится так называемый "Экспроприированный банк". Впрочем, уже к полуночи ограждения были убраны. В небольшие группы собрались почти 500 манифестантов. Некоторые из них были в капюшонах и несли с собой рюкзаки с камнями и горючими материалами. Своими действиями они причинили городу серьезный ущерб. Так, протестующие сожгли несколько контейнеров для мусора и устроили баррикады из уличной мебели на улице Гран-де-Грасиа. Чтобы потушить огонь, жители района начали заливать его из шлангов со своих балконов. Чуть позже, около 23:15, ситуация повторилась на улиц Астуриас, где полицейские разгоняли собравшихся, одновременно уворачиваясь от выливаемой местными жителями воды.

Журналисты, освещавшие происходящее, также подверглись критике горожан, которые оскорбляли их. После манифестации сотрудники правоохранительных органов перекрыли окрестности "Экспроприированного банка". В ходе заседания парламентской комиссии генеральный директор каталонской полиции Альберт Батлье предупредил, что агентам приказано не допустить повторного заселения помещения сквоттерами.