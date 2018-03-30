В Барселоне продавали украденный террористами антиквариат

Двух человек задержали в Барселоне за продажу объектов искусства, украденных членами террористической организации ДАИШ в арабских странах.

Один из подозреваемых – антиквар, которого задержали, в соответствии с судебным ордером, а позже выпустили под залог в 12 тысяч евро. Второй задержанный – арт-дилер, которого также отпустили под подписку о невыезде.

Среди товаров, выставленных на продажу, были предметы древнеримского и древнегреческого искусства, которые были украдены террористами в Ливии в 2015 году. Владелец антикварной лавки приобрёл шесть предметов, включая фрагменты античных скульптур.

Вырученные от продажи антиквариата средства предположительно предназначались для финансирования террористической организации.

Задержанных обвиняют в финансировании терроризма, укрывательстве похищенного имущества, подделке документов и контрабанде.

Антиквар утверждает, что не знал, что имеет дело с террористами, и контактировал с продавцами через двух дилеров: ливанца и египтянина.