В Барселоне при построении «живой башни» с высоты упала девочка

В Барселоне 8-летняя девочка, принимавшая участие в построении так называемых «живых башень», не удержалась и упала вниз с большой высоты. К счастью, ребенок не пострадал.

Инцидент произошел у здания мэрии, где сразу возводились несколько башень. По сценарию, девочка, которая забралась на вершину одной из башень, должна была ухватиться на кусок ткани, спущенный с балкона мэрии и забраться по нему наверх. Однако в последний момент ткань выскользнула у нее из рук и девочка упала с высоты балкона вниз.