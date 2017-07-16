В Барселоне пассажиры самолета заступились за нелегала

Инцидент произошел на борту самолета Vueling в аэропорту "Эль-Прат". Гражданина Сенегала, который пытался без документов попасть в Испанию, собирались депортировать. Нелегал начал кричать и возмущаться. Его поддержали другие пассажиры. Около 50 человек в знак протеста отказались занимать свои места и требовали отменить депортацию мужчины. Это привело к задержке рейса.

В итоге вызвали Гражданскую гвардию. Стражи порядка вывели из самолета всех пассажиров. Потом с помощью пилота и бортпроводников выбрали 11 человек, которые активнее других протестовали. Их сняли с рейса. Остальные вернулись в самолет, в том числе и нелегал. Лайнер вылетел в Дакар с задержкой в несколько часов.