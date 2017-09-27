В Барселоне обезврежена банда, грабившая туристов под видом полицейских

В течение двух последних месяцев были задержаны 13 человек: 12 мужчин и одна женщина. Все они - румыны по национальности.

Преступники орудовали преимущественно у туристических достопримечательностей, используя одну и ту же схему. В ограблениях участвовали группы по четыре человека: один из них играл роль случайного туриста, двое других изображали полицейских, ещё один выполнял функцию водителя, а также следил за тем, чтобы по близости не было настоящих агентов. Грабители выбирали жертв из числа гостей каталонской столицы, представлялись им полицейскими и просили предъявить документы, используя это как отвлекающий манёвр для того, чтобы завладеть деньгами. Иногда они также сообщали, что проводят операцию по выявлению случаев использования фальшивых банковских карт, завладевали обманным путём картами туристов, а после с помощью угроз выясняли у жертв PIN-коды.

Первые сведения о деятельности румынских группировок появились ещё в 2012 году. Годом позже было проведено расследование, в результате которого несколько злоумышленников оказались в тюрьме. Поиск преступников осложнялся тем, что большинство пострадавших в скором времени покидали территорию Испании.

К настоящему времени по этому делу в суде состоялось 13 слушаний. Полиция связалась с пострадавшими, которые прибыли в Барселону из Марокко, Украины, Сербии и Таиланда для того, чтобы опознать преступников и дать свои показания.