В Барселоне мужчина угнал фургон и врезался на нём в полицейский автомобиль

В пятницу, 28 декабря, в Барселоне был задержан мужчина, который угнал минивэн и врезался на нём в автомобиль Городской гвардии.
Как сообщает 20 minutos, инцидент произошёл на бульваре Рамбла в районе улицы Пелай. Автомобиль Городской гвардии был припаркован в центре в рамках усиления контроля в праздничный период для предотвращения терактов в каталонской столице. Обстоятельства произошедшего выясняются. Предположительно речь идёт об обычном дорожно-транспортном происшествии, хотя пока не исключаются и другие версии, включая попытку теракта.
Задержанный – гражданин Франции. Сообщается, что водительского удостоверения у него нет. Фургон принадлежит компании ClearChannel.Темы: Происшествия Барселона