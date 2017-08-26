В Бадалоне задержаны хозяева конопляной плантации

Городская гвардия Бадалоны (Барселона) задержала двух человек по обвинению в преступлении против здоровья населения. Они выращивали в крупных объёмах коноплю. В помещении, где была организована «плантация», полицейские обнаружили более 1000 кустов.

Как сообщается в официальном заявлении Мэрии Бадалоны, теплица располагалась в одном из зданий в районе Dalt de la Vila. Помимо растений, там были найдены многочисленные лампы, трансформаторы, компьютер и наличные деньги.

Кроме того, одного из задержанных обвиняют в краже электроэнергии. Он самовольно подключился к электрической сети, использовав при этом ненадёжное оборудование, что, по словам представителей мэрии, представляло угрозу возгорания.

В полиции Бадалоны также сообщили, что в отношении одного из мужчин на момент ареста уже имелось действующее постановление о заключении его под стражу.