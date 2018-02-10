В Астурии мужчина на 8 дней застрял в хижине из-за снегопада

Житель Астурии был застигнут врасплох снежной бурей и был вынужден укрыться в хижине в горах, из которой не мог выбраться на протяжении 8 дней.

Мужчина занимается скотоводством в Агуериа (Овьедо). Сообщение о том, что он застрял в горах, поступило от его двоюродного брата, с которым мужчина сумел выйти на связь. Он успел сообщить родственнику, что у него на исходе были еда и дрова для обогрева хижины.

Гражданская гвардия направила на место спасательный отряд. Из-за погодных условий вертолёт не мог приземлиться в непосредственной близости от хижины, и спасателям пришлось добираться до неё на лыжах.

Мужчина был доставлен домой в целости и сохранности.