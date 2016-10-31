В андалусской Манильве орудует эксгибиционист

На прошедшей неделе жительница андалусского муниципалитета Манильва позвонила в местную полицию с сообщением о встрече с эксгибиционистом. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, выглянула с балкона и увидела на улице мужчину. Сначала ей показалось, что он справляет малую нужду. "Спустя примерно минуту я снова выглянула на улицу, и он все еще был там. Он смотрел мне в глаза и мастурбировал", - рассказала женщина.

Шокированная женщина позвонила в полицию. Оказалось, что ее жалоба стала не первой в городе. На поиски нарушителя общественного спокойствия была направлена группа офицеров. Представители правоохранительных органов отметили, что прямой угрозы подобные личности не представляют, так как наслаждаются эффектом от своих действий "на расстоянии".

Пострадавшая написала пост в Facebook, и комментаторы отметили, что это не первый подобный случай в городе. Жители Манильвы рассказали, что в своем районе нарушитель известен как «жертва психического заболевания». "Я видел этого же мужчину за аналогичным занятием рядом с китайским магазином, через дорогу от супермаркет Lidl", - написал еще один пользователь сети. "Он бродит в окрестностях отеля в районе Ла-Дукеса и смотрит на выходящих из школьного автобуса детей. Мы сообщили о его действиях полицейским, однако те просто попросили его уйти. Спустя несколько недель он вновь появился на этом же месте", - поделился другой.

Горожане недоумевают, почему полиция не считает действия эксгибициониста угрозой. "Меня умиляет, что полицейские говорят о его безопасности. Он – угроза! Он демонстрирует себя и совершает грязные действия!", - возмущаются местные жители.

Эксгибициониста описывают как загорелого коренастого мужчину в возрасте 35-40 лет с круглым лицом и ростом от среднего до высокого.