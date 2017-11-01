В Андалусии задержан всадник-хулиган, въехавший в бар на лошади

Двое мужчин и женщина задержаны в андалусском Мотриле по обвинению в серьезном нарушении общественного порядка и в нанесении травм полицейским. Инцидент произошел ночью. В экстренную службу 091 поступил звонок с сообщением о присутствии в одном из местных баров мужчины, который заехал внутрь на лошади. По словам очевидцев, всадник вел себя крайне агрессивно, оскорбляя посетителей заведения и унижая их.

Прибывшие на место полицейские допросили хулигана, который начал оскорблять и их тоже. Он напал на одного из офицеров и галопом скрылся с места, спровоцировав затруднения дорожного движения. Тогда агенты вызвали подкрепление, и им на подмогу прибыл еще один наряд, а также офицер в штатском. Когда сотрудники правоохранительных органов перехватили нарушителя, он оказал сопротивление и поставил коня на дыбы. В конце концов он упал с лошади, и полицейские воспользовались этой возможностью, чтобы провести арест. Впрочем, задержанный по-прежнему вел себя крайне агрессивно, пинал офицеров и звал друзей и родственников. На выручку ему поспешили около 20 человек, которые пытались помешать задержанию. В результате вместе с ним были задержаны еще двое. Все они оказались ранее судимы.

В результате происшествия пятеро агентов получили незначительные телесные повреждения. Задержанные были доставлены в участок и переданы в распоряжение суда, который постановил заключить зачинщика беспорядков под стражу.