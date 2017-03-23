В Андалусии под следствие попала женщина, кормившая своего питона щенками

Служба охраны животных Гражданской гвардии (SEPRONA) начала расследование в отношении жительницы андалусского города Лоха, которая опубликовала изображение своего королевского питона. На картинке змея душит кого-то, очень похожего на маленького щенка.

Расследование было начато после того, как сотрудница приюта для животных увидела фотографию, сопровождавшую рекламу о продаже змеи в сети Интернет. Притворившись потенциальной покупательницей, она спросила продавца о снимке. Женщина призналась, что она регулярно кормит змею живыми котятами, щенками и иногда птицами.

Королевский питон – самый маленький представитель своего вида. Он обитает в Африке южнее Сахары и является неядовитым, однако душит своих жертв до смерти. Их часто заводят в качестве домашних животных в силу их сообразительности и компактного размера. В неволе королевские питоны могут жить до 47 лет.

Представители SEPRONA подтвердили, что ведут расследование по делу о жестоком обращении с животными.