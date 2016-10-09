В Альмерии задержан мужчина, удерживавший в заложниках свою семью

В андалусском городе Адра (провинция Альмерия) задержан мужчина, удерживавший в заложниках всю свою семью, включая шестимесячного внука.

38-летний горожанин удерживал свою 10-летнюю дочь, 18-летнего сына, его 15-летнюю девушку и их шестимесячного ребенка дома против их воли в надежде на то, что они расскажут ему о местонахождении его пропавшей жены. Мужчина угрожал заложникам пистолетом и не позволял им выходить из дома. Пока неизвестно, как долго они пробыли под домашним арестом.

О случившемся в полицию сообщила десятилетняя заложница, которой удалось сбежать на улицу. Правоохранительные органы провели в доме обыск и обнаружили заряженный пистолет.

Мужчина, полное имя которого не разглашается, в настоящее время находится в ожидании суда.