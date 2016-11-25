В Аликанте замечена популяция вьетнамских свиней

Вьетнамские свиньи с каждым разом все больше приближаются к городской черте Аликанте. В минувший четверг нескольких особей видели пересекающими улицы Виаль-де-лос-Сипресес и Камино-де-ла-Алькорайя, а также в ряде других зон неподалеку от местного кладбища. Как сообщает ежедневик Diario Información, затем животные присоединились к стаду, которое паслось на пустыре, где растут оливковые деревья и скапливается значительное количество отходов. Жители города видели по меньшей мере 12 свиней, 9 взрослых и 3 детенышей. Большинство из которых имело черную окраску, однако среди них была и особь со светлой щетиной.