В Аликанте ликвидировали лабораторию по изготовлению поддельного шафрана

Гражданская гвардия задержала в Новельде (Аликанте) двух человек, которые обвиняются в преступлениях против общественного здоровья, после того как была раскрыта тайная лаборатория, где изготавливали шафран низкого качества.

Задержанные – двое испанцев в возрасте 32 и 38 лет.

Полиция конфисковала 87 кг шафрана, общая стоимость которого колеблется от 696 до 870 тысяч евро. Часть была обнаружена в процессе сушки в лаборатории, ещё часть – в готовом и упакованном виде в главном центре криминальной организации. Также был изъят экстракт гардении, химические вещества, документы с формулами и рецептами смесей и приборы для проведения манипуляций.

Региональная служба охраны природы Seprona выяснила, что в лаборатории смешивали «чистые» волокна шафрана с другими волокнами, непригодными для употребления в пищу. Корни этого расследования уходят в Великобританию, где в результате проведения инспекции в одной из местных компаний был обнаружен шафран испанского происхождения с примесями, не соответствующими нормам, после чего Европейская сеть по борьбе с продовольственными преступлениями открыла дело.