В Аликанте дрон врезался в самолёт

В окрестностях аэропорта Аликанте-Эльче произошло столкновение дрона с коммерческим самолётом. Обошлось без серьёзных повреждений.

Как сообщили источники в мэрии Аликанте, на пляже Altet потребовалось присутствие местной полиции, чтобы контролировать действия операторов дронов. Инцидент произошёл ночью, около 23:30.

Полиция напомнила владельцам дронов, что в зоне вокруг аэропорта полёты беспилотных летальных аппаратов запрещены. Ограничение распространяется на северную и центральную часть муниципалитета Эльче. Также дронам нельзя летать вокруг аэродрома Катраль.

Зона, где полёты дронов разрешены, ограничена окрестностями Вереда-де-Сендрес и южной частью посёлка Ла-Марина.