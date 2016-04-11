В аэропорту Мадрида задержан пассажир с кокаином в штанах

Полиция задержала в аэропорту Мадрида мужчину, который пытался ввезти в Испанию из Коста-Рики 400 граммов кокаина. Как сообщают информационные агентства, наркотики он спрятал в штанах.

Согласно сведениям Верховного управления полиции Мадрида, задержание было проведено в минувшую пятницу. Осмотрев багаж прибывшего из Коста-Рики пассажира, агенты не обнаружили ничего подозрительного, однако при личном обыске они нащупали у него в штанах емкость цилиндрической формы, в которой находилось 400 граммов кокаина.

43-летний задержанный был передан в распоряжение суда.