В аэропорту Аликанте сымитируют крушение самолета

В ноябре в аэропорту Аликанте-Эльче пройдут учения, симулирующие крупную авиакатастрофу, сообщают информагентства Испании со ссылкой на официальный пресс-релиз Правительства Валенсии. По словам генерального директора Агентства по вопросам безопасности и ЧС Хосе Марии Анхеля, "выбор в пользу данной модели учений был сделан не случайно, так как симуляция позволят отрепетировать различные протоколы в сфере безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью выявления ошибок, устранения недостатков и корректировании регламента на основе полученного опыта".

Ведомство Анхеля ежегодно проводит учения подобного рода в каждой из провинций Валенсии. В прошлом году они проходили в Патерне, где была сымитирована авария в метро с несколькими жертвами и ранеными. Что касается нынешнего мероприятия в Аликанте, то здесь будет воссоздана картина крушения пассажирского самолета. По легенде, машина со 100 пассажирами и экипажем на борту упадет при заходе на посадку в 4 километрах от полосы. После этого она разломится надвое, создав две примерно идентичные экстренные ситуации в черте муниципалитетов Санта-Пола и Эльче. В результате значительное количество пассажиров погибнет или будет ранено, а в терминале аэропорта будут ждать родственники пострадавших.