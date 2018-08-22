В 40 км от Луго произошло землетрясение силой 4,1 балла

Национальный географический институт Испании зарегистрировал 21 августа в 02:28 землетрясение магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера в муниципалитете Монтерросо, расположенном в 40 км к юго-западу от Луго.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 км. Толчки в той или иной степени ощущались в нескольких населённых пунктах, в том числе в столице провинции Луго, а также в Сантьяго-де-Компостела. Сообщений о каком-либо ущербе, связанном с сейсмической активностью, не поступало.

В этой местности за последний год было зафиксировано 23 землетрясения. Лишь три из них ощущались жителями, и все они произошли в последние три недели.