Уничтожен исполнитель теракта в Барселоне

В Каталонии ликвидирован 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб, который давил людей на бульваре Рамбла в минувший четверг.

Как сообщают испанские информагентства, террориста заметили в муниципалитете Субиратс в часе езды от Барселоны. Пояс смертника, который на нем был, оказался муляжом.

В полиции убеждены, что за рулем автомобиля, который выехал на пешеходный бульвар Рамбла, был именно Юнес Абуякуб. В результате этого теракта погибли 14 человек, в том числа два ребенка. Около 130 пострадали. Ранее были уничтожены еще пять членов этой же террористической ячейки. Ответственность за теракты в Каталонии взяла на себя группировка ИГИЛ.