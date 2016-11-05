Убийца в костюме дьявола задержан во время Хэллоуина в Малаге

Один из самых разыскиваемых во Франции преступников схвачен в испанской Малаге на празднике по случаю Хэллоуина. В момент задержания на убийце был костюм дьявола.

По данным правоохранительных органов Испании, мужчина надеялся, что в костюме дьявола его не узнают среди других участников праздника. Однако полицейским все равно удалось выйти на след преступника. На вечеринку он пришел в компании двух испанцев, которые помогали ему скрываться от правосудия.

На счету 47-летнего гражданина Франции – убийства, отмывание денег и наркоторговля. В последнее время он жил в Малаге, откуда управлял группировкой наемных убийц. Клиентами банды в основном были испанские наркоторговцы. Зовут преступника Хамид Х., однако в Испании он был известен как Хулио.