У берегов Жироны образовалось большое масляное пятно

Пятно мазута неизвестного происхождения появилось на поверхности воды неподалёку от пляжа Кадакеса (Жирона). Предполагается, что оно возникло в результате утечки на каком-то корабле.

В Кадакесе объявлено предварительное предупреждение в рамках специального плана по борьбе с загрязнением морских вод. Специальные службы работают над очисткой воды у входа в бухту.

Каталонское водное агентство предупреждает, что в результате этого происшествия может снизиться качество воды на пляжах. Рассматривается возможность ограничить купание, хотя подчёркивается, что пока в этом нет необходимости. При этом отдыхающим рекомендуют обращать внимание на цвета флагов на пляже.

Дальнейшие решения будут приниматься по результатам работы морских служб.