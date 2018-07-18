У берегов Жироны нашли снаряд времён Гражданской войны

Снаряд длиной около 90 см и шириной 30 см предположительно относится к временам Гражданской войны в Испании. Он находился на глубине 5 метров в зоне, где часто совершаются погружения и проходят корабли.

Водолазы из Ассоциации друзей островов Формигес принимали участие в мероприятиях, направленных на сохранение морского дна в районе архипелага. Они оповестили о находке Гражданскую гвардию, которая отправит на место специалистов для безопасного уничтожения снаряда.