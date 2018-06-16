У берегов Таррагоны перевернулась яхта, один человек погиб

Член экипажа яхты, дрейфовавшей у берегов Таррагоны, погибла во время спасательной операции, после того как судно перевернулось.

Как сообщили в службе спасения, ещё трёх членов экипажа яхты Ursus успешно спасли и доставили в Л'Амелья-де-Мар, где им была оказана медицинская помощь.

Сообщение о судне, дрейфующем в районе порта Калафат, было получено вечером 13 июня. Около 22:30 служба спасения приступила к поискам яхты, поскольку экипаж не смог указать точных координат. Судно было обнаружено с воздуха задействованным в поисках вертолётом в 6 морских милях от Амельи. Спасатели взяли яхту на буксир, однако сложные погодные условия, сильные волны и ветер с порывами до 50 узлов привели к тому, что судно перевернулось.

Спасатели вытащили из воды трёх членов экипажа и начали поиски ещё одной женщины. Её эвакуировали с помощью вертолёта и доставили в аэропорт Реуса. По дороге и по прибытии в Реус женщину пытались реанимировать, но она скончалась.