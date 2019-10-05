У берегов Малаги контрабандисты спасли упавших в воду полицейских

Трое сотрудников полиции упали в воду, преследуя на катере перевозчиков наркотиков. Контрабандисты были вынуждены прийти им на помощь. И были задержаны.
В районе Михаса (Малага) сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек, которые перевозили на лодке 80 мешков с гашишем.
Во время преследования полицейский катер столкнулся с лодкой контрабандистов, в результате чего трое преследователей оказались в море. При этом катер продолжал носиться кругами по воде и мог врезаться в плававших агентов. С вертолета, который контролировал ситуацию с воздуха, потребовали от контрабандистов немедленно прийти на помощь. Что те и сделали.
Полицейские спасены, а наркотрафиканты - задержаны.Темы: Происшествия Малага