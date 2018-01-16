У берегов Лансароте погибли семь иммигрантов из Африки

Семь иммигрантов из стран Магриба погибли и еще один был госпитализирован в критическом состоянии после того, как надувная лодка, на которой они находились, села на мель у побережья Коста-Тегисе на острове Лансароте. Об этом сообщают информационные агентства Испании.

Около 11:57 лодку заметил спасатель, который сообщил об этом в экстренную службу 112. На ее борту спасатели обнаружили пять тел с признаками утопления и переохлаждения. Шестого погибшего и еще двух пострадавших они достали из воды. Один из них умер во время реанимационных мероприятий, а другого доставили в госпиталь Арресифе.

В тот момент, когда лодка пришла к берегам Лансароте, на ее борту находились 27 мужчин. Некоторые из них спрыгнули в океан, и на данный момент офицеры Гражданской гвардии нашли 18 из них. Все они остались невредимыми. Еще один иммигрант также был доставлен в госпиталь.

В ушедшем году произошел ряд подобных инцидентов. Так, 14 января 2017-го в Сеуту прибыла лодка с восемью иммигрантами, на борту которой также находилось тело скончавшейся от переохлаждения женщины. 17 июня на берег Картахены вынесло лодку с пятью телами, которую обнаружил экипаж торгового судна. 15 декабря к побережью Сан-Роке в Кадисе прибило лодку с мертвым иммигрантом. Четверо других ее пассажиров спрыгнули в воду и были найдены уже на суше.