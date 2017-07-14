У берегов Аликанте обнаружена бомба времен Второй мировой

Специальный подводный отряд Гражданской гвардии Аликанте (GEAS) обнаружил взрывное устройство времен Второй мировой войны в двух милях от берега острова Табарка, сообщают информационные агентства Испании. Первыми опасную находку заметили дайверы. Водолазы GEAS провели многочасовое погружение, чтобы определить местоположение артефакта и идентифицировать его, для чего они сделали несколько фотографий. Они установили, что объект находится на глубине 29 метров. Проанализировав полученные данные вместе со специалистами по разминированию из службы GEDEX, эксперты пришли к выводу, что речь может идти о глубинной бомбе времен конца Второй мировой войны.

В ожидании разминирования, которое должны провести служащие ВМС Испании, зона обнаружения бомбы была оцеплена во избежание возможных происшествий. В этом районе временно запрещены навигация и погружения. За соблюдением этого запрета круглосуточно следят видеокамеры дальнего наблюдения.

Бомба находится на расстоянии более двух миль от пляжей острова Табарка, поэтому угрозы для отдыхающих она не представляет.