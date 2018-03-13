Тысячи морских звёзд выбросило на берег после шторма в Андалусии

На пляж Пунта-Умбрия (Уэльва) выбросило тысячи звёзд. Специалисты сообщают, что этому поспособствовали процессы, происходившие на дне во время шторма дно, а также прилив и торнадо. Эксперты поясняют, что массовый выброс морских звёзд может также быть связан со способом передвижения этих существ. Для быстрого преодоления больших расстояний под водой морским звёздам свойственно сворачиваться в шар, однако во время шторма эти шары перемещаются бесконтрольно и потому могут быть выброшены на берег.