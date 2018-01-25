Торговцы мадридского рынка Эль-Растро пожаловались на засилье фальшивых банкнот

Торговцы знаменитого блошиного рынка Эль-Растро в Мадриде пожаловались на засилье фальшивых банкнот достоинством 20, 50 и 100 евро, сообщает El Mundo. "Здесь явно промышляет организованная банда, но глава центрального района Хорхе Гарсия Кастаньо отрицает эту информацию", - рассказал председатель межкультурной ассоциации El Rastro Марио Агреда. По его словам, мошенники покупают недорогие изделия, расплачиваются поддельными купюрами большего номинала и забирают не только товар, но и настоящие деньги на сдачу. Торговцы считают, что основная проблема кроется в нехватке полицейских, число которых сократилось с 90 до 30. "Так о рынке заботиться невозможно", - считает Агреда.

В грядущий четверг около 800 коммерсантов примут участие в заседании рабочего комитета, которое посетят преставители всех политических сил города. Сторонам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, центральное место среди которых занимает инициатива по признанию Эль-Растро объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, торговцы намерены обсудить проблемы чрезмерного контроля за бюрократической составляющей работы рынка и отсутствия надзора за несанкционированными торговыми точками, которые устанавливаются на улице Рибера-де-Куртидорес во время работы рынка и где продают украденные вещи. Предприниматели также намерены затронуть вопрос уборки улиц перед началом торговли, процесс которой заметно портит сильный запах. В свете всех вышеозначенных факторов коммерсанты призывают мэрию к разработке срочных решений, призванных "сохранить историческую, межкультурную, туристическую и экономическую ценность Эль-Растро".

В свою очередь, источники в отделе безопасности городской мэрии объяснили, что численность полицейских в вышеупомянутой зоне в последнее время не менялась: в выходные ее регулярно патрулируют 46 человек. Что касается отношений с торговыми ассоциациями, то чиновники назвали их "стабильными и удовлетворительными".