Тигровый комар распространяется по Испании

Присутствие тигрового комара подтвердилось в 70 испанских муниципалитетах, причём в 20 из них этот вид комара был зарегистрирован впервые.

В рамках энтологического контроля в 2017 году в 122 муниципалитетах Страны Басков, Арагона, Валенсийского сообщества, Балеарских островов, Мурсии и Андалусии был произведён выборочный отлов насекомых для того, чтобы отследить зону обитания и поведение этого вида.

Эксперты заключили, что для комара Aedes Albopictus в Испании свойственно присутствие вблизи объектов промышленной и коммерческой деятельности, связанной с крупными объёмами товаров.

В Андалусии тигровый комар был обнаружен в семи новых муниципалитетах: Вере (Альмерия), Альбуньоле и Мотриле (Гранада), Касаресе и Торроксе (Малага), Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис), а также в Севилье.

В прошлом году зона обитания Aedes Albopictus значительно увеличилась в Арагоне, где присутствие комара подтвердилось в 70% муниципалитетов. В нескольких из них: Бинаседе (Уэска), Куарте-де-Уэрва, Калатаюде, Нуэвалосе, Пинсеке (Сарагоса), Бесейте и Мора-де-Рубьелосе (Теруэль) москита заметили впервые. Также ранее тигровых комаров не наблюдали в Сан-Лоренсо на Майорке, а также в Иби и Кревильенте в Аликанте.

В Стране басков на протяжении четырёх лет подряд обнаруживают новые кладки яиц комара. Среди новых точек обнаружения москитов в этом регионе выделяются крупные логистические центры MercaBilbao и Megapark в провинции Бискайя.