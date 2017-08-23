Террористы планировали взрыв в Храме Святого Семейства в Барселоне

Полиция считает, что авторы терактов в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых 14 человек погибли и более 100 получили ранения, планировали более масштабную атаку, в том числе и на самые известные городские достопримечательности.

Злоумышленники намеревались сделать нападение как можно более кровавым и въехать в самые оживленные туристические районы на грузовиках со взрывчаткой. Соответствующие сведения были включены в доклад, опубликованный в минувшую субботу онлайн-изданием El Español. По данным источников в полиции, одной из мишеней был Храм Святого Семейства. В списке также значился бульвар Рамбла, где и произошел один из терактов, а третьей целью могла стать портовая зона.

Впервые о более масштабном нападении полиция заговорила в минувшую пятницу. Предотвратить трагедию удалось благодаря происшествию, которое изначально было воспринято как простая бытовая утечка газа: в городке Альканар, расположенном в 200 километрах к югу от Барселоны, в среду вечером произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще несколько получили ранения. Один из пострадавших впоследствии был задержан по подозрению в причастности к терактам. Правоохранительные органы считают, что причиной происшествия могло стать неосторожное обращение со взрывчаткой в ходе подготовки атаки. По мнению полиции, группа могла использовать для нападения большой или несколько менее крупных грузовиков, заполненных баллонами с бутаном, что привело бы к гораздо более кровавым последствиям, однако из-за взрыва они поменяли планы и прибегли к схеме, которая в итоге была использована в Барселоне и Камбрильсе.

В минувшую субботу министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо заявил, что стоявшая за терактами группировка была расформирована, однако местные власти более осторожны в своих прогнозах. Так, глава каталонского МВД Хоаким Форн считает, что «расследование нельзя считать завершенным до тех пор, пока все те, кого мы считаем членами группировки, не будут локализованы или задержаны». По существующим данным, группировка состояла по меньшей мере из 12 молодых людей, многие из которых были подростками. Основную массу составляли граждане Марокко.