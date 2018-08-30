Таксист и водитель Cabify подрались на заправке в Барселоне

В Барселоне на заправке, расположенной на улице Пасео Марагал, произошла стычка между таксистом и водителем, работающим на Cabify, одну из компаний которая предоставляет услуги VTC – аренды автомобиля с водителем.

Как сообщили в Cabify, водитель стал объектом нападок со стороны таксиста. Компания подала заявление в полицию.

Инцидент произошёл утром, когда автомобиль Cabify был припаркован на Пасео Марагаль. По словам водителя, таксист подъехал к его машине, сначала ударил по ней рукой, не выходя из своего автомобиля, а после поцарапал её.

Водитель VTC последовал за таксистом до заправки, чтобы записать его регистрационный номер, а также предложить подписать мировое соглашение. Таксист отказался и, по словам пострадавшего, ударил его в лицо, когда тот фотографировал номер.

Свидетели подтверждают, что инициатором конфликта был таксист, но также отмечают, что оба мужчины активно наносили друг другу удары, пока их не разняли посторонние люди.