Таинственное кишечное расстройство подкосило пассажиров на рейсе из Испании

Экипаж рейса авиакомпании Jet2, следовавшего из каталонского Реуса в английский Лидс, вызвал «скорую помощь» и спасателей к самолёту из-за неизвестного расстройства, которое резко возникло сразу у нескольких пассажиров.

Рейс прибыл в британский аэропорт в 21:45 в субботу. Медики рассказали, что четверо пассажиров были больны, а один из них потерял сознание на борту. По словам очевидцев, двери самолёта были заблокированы, чтобы не допустить распространения возможной инфекции.

В компании Jet2 сообщили о двух заболевших, которых увезла прибывшая «скорая». Ещё двое пассажиров, по информации представителей авиалинии, также почувствовали себя плохо, но по иным причинам. Прежде чем отправить их домой, их обследовали медики. Остальные пассажиры в обычном порядке проследовали в аэропорт.

Полиция, сотрудники которой также присутствовали на месте, сообщает, что речь идёт всего лишь о кишечном гриппе.