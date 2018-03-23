Суд Барселоны вынес приговор авторам нашумевшего видео, сбившим с ног женщину

Суд Барселоны приговорил молодого человека, который толкнул женщину на проспекте Диагональ в Барселоне, к полутора годам лишения свободы с отсрочкой. Его друг, который снимал инцидент на камеру, получил один год тюрьмы с отсрочкой.

Обидчиков обязали пройти два курса по правам человека на тему равенства полов и предупреждения насилия. В соответствии с решением суда, мужчинам, к тому же запрещается приближаться к пострадавшей на расстояние менее одного километра или вступать с ней в контакт каким-либо способом.

Подсудимые признали свою вину и согласились с приговором, а также обязались выплатить пострадавшей 48 тысяч евро (40 тысяч – за моральный ущерб, 8 тысяч – за нанесённые повреждения). В июле 2017 года они уже внесли на эти цели 60 тысяч евро.

Молодым людям были вынесены обвинения в преступлениях против личности и нанесении телесных повреждений, при этом отягчающим обстоятельством являлась дискриминация по половому признаку.

Инцидент произошёл в феврале 2015 года. Один из обвиняемых ударил женщину и толкнул её, в результате чего она упала на землю и получила вывих, гематомы на колене и левом запястье, а также травму головы. Второй подсудимый снимал происходящее на камеру, после чего запись была опубликована в группе в Whatsapp, а затем распространилась в и социальных сетях, вызвав шквал негодования среди интернет-пользователей.

Суд также постановил удалить видео со всех ресурсов.