Студенты консерватории попытались сорвать мероприятие Ciudadanos в Барселоне

Полсотни студентов Консерватории Лисео в Барселоне попытались сорвать мероприятие партии Ciudadanos, которое проходило в музыкальном учреждении в среду, 5 декабря. Молодые люди развернули плакаты и скандировали лозунги.

Партия Ciudadanos организовала в консерватории мероприятие, посвящённое 40-летию испанской конституции.

«Прочь, фашисты», «Лисео всегда будет нашим», – такие слова слышались из уст молодых людей, которые собрались у входа в здание, чтобы встретить прибывающих членов партии, среди которых должны были быть Альберт Ривера, Инес Арримадас и Мануэль Вальс. Натиск толпы сдерживали дежурившие на месте агенты полиции.