Стрельба в Барселоне: один человек погиб, ещё один ранен

Каталонская полиция начала расследование по делу об убийстве мужчины, которого застрелили в машине на одной из улиц района Сант-Марти в Барселоне. В момент преступления в автомобиле находился ещё один человек, который также получил ранения, но остался в живых.

В 2:38 23 июля в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин были ранены из огнестрельного оружия.

Прибывшие на место медики пытались вернуть одного из мужчин к жизни, но их попытки не увенчались успехом. Второго пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в Мосос-д'Эскуадра, личность пострадавших до сих пор не установлена, а на автомобиле были немецкие номера.

Одна из версий следствия – разборки между криминальными группировками. Сейчас сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения в окрестностях в поисках каких-либо следов стрелявших.