Специальная служба будет бороться с нашествием пчёл в Барселоне

С приходом весны в Барселону вернулись пчёлы. В муниципалитете нашествия пчёл объясняют климатическими факторами. При этом отмечается, что в прошлом году было зарегистрировано 667 инцидентов, связанных с укусами, что почти на 30% выше по сравнению с 2017 годом, когда их число составляло 514.

Мэрия каталонской столицы находится в поисках компании, которая бы занялась решением пчелиной проблемы. Предполагается, что, как и в прошлом году, в общественных местах будет работать своеобразный «патруль». В функции подобной службы входит помощь горожанам и гостям города в случае появления роёв и нападения пчёл. При этом число инцидентов, в которых потребовалось подобное вмешательство, в 2018 году составило 468, что на 55,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

В городах пчёлы часто занимают углубления в зданиях или дупла деревьев. Местные власти говорят о том, что опасность связана прежде всего с присутствием пчелиных роёв в общественных местах, в особенности на детских площадках и в парках.

Мэрия выделила 44 670 евро на борьбу с пчёлами в 2019 году. Условия заключения контракта предполагают возможность его продления с увеличением суммы.

Основная задача пчелиных бригад будет заключаться в контроле насекомых. Предполагается, что служба будет работать круглосуточно на протяжении всего года. Бригады будут состоять по меньшей мере из двух специалистов, которые будут отлавливать рои пчёл с помощью специальных приспособлений.

Медоносная пчела по каталонскому законодательству является охраняемым видом, потому насекомых не будут уничтожать, а вместо этого направять на пасеки в сельской местности, которые находятся в ведении мэрии.