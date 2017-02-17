Сотрудники мадридского отеля вызвали полицию из-за ссоры Марадоны и его подруги

Знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону допросили в связи с бурной ссорой, произошедшей между бывшим спортсменом и его подругой в одном из мадридских отелей. Сотрудники гостиницы Hotel Mirasierra Suites позвонили в полицию в среду утром после того, как услышали звуки перебранки из номера, в котором 56-летний Марадона остановился вместе со своей 26-летней возлюбленной Росио Олива. На место также были вызваны врачи, однако удостоверившись в том, что никто не пострадал, они покинули отель.

«Когда на место прибыли офицеры полиции и врачи скорой помощи, Марадона и его подруга не стали заявлять о случившемся. У них не наблюдалось признаков физических повреждений, это была просто ссора», - рассказали источники в правоохранительных органах.

Марадону пригласили в Мадрид для выступления перед итальянским клубом «Наполи» в преддверии его матча против «Реала» в ходе Лиги Чемпионов.