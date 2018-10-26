Сотни поросят погибли на ферме в Малаге во время наводнения

Несколько сотен молодых поросят погибли на одной из ферм в Тебе (Малага) во время подтоплений, вызванных обильными осадками, обрушившимися на регион в прошлые выходные.
Мэр города Кристобаль Корраль опубликовал на своей странице в Facebook снимки, на которых видны горы тел животных, которые захлебнулись в воде.
В Тебе, расположенной в северной части провинции, за сутки выпало более 400 мм осадков.
Мэр добавил, что это происшествие – одна из самых больших трагедий, которые могут случиться на ферме.
Пост привлёк внимание защитников животных, которые заявили, что власти обеспокоены гибелью поросят только из-за потерянной экономической выгоды.
На фермерских хозяйствах в муниципалитете и окрестностях в результате подтоплений были повреждены посевы, оборудование и помещения. В сельскохозяйственном секторе оценивают ущерб в Тебе и соседнем Кампильосе в 1,5 млн евро.Темы: Происшествия Малага