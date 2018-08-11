Собор Сантьяго-де-Компостела пострадал от рук вандалов

В понедельник утром работники храма обнаружили, что одна из скульптур испорчена краской. Вандалы разрисовали фигуру в стиле одного из участников американской рок-группы Kiss, приписав внизу название музыкального коллектива.

В соответствии с законодательством об охране наследия, автору рисунка грозит штраф в размере от 6 до 150 тысяч евро.

Полиция пытается установить личность хулигана. Уже изучены записи с камер видеонаблюдения в окрестностях собора. Правоохранители также обратились за помощью к местным жителям, призвав их сообщить информацию о том, кто несёт ответственность за акт вандализма.

Представители местных властей назвали этот поступок «варварством» и «бескультурщиной», а также заявили, что «не потерпят подобного поведения» в городе, который представляет собой образец всемирного наследия человечества.

В то же время, памятнику не был нанесён серьёзный ущерб. По всей видимости, надписи были сделаны обычным маркером, который можно бесследно удалить с помощью новейших лазеров.

Администрация Сантьяго-де-Компостела призвала жителей и гостей города к сознательности и пониманию важности сохранения наследия.