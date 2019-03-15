Со здания мэрии Барселоны ночью сняли жёлтую ленту

В ночь со среды на четверг группа активистов сняла с фасада мэрии Барселоны плакат с изображением жёлтой ленты, которая представляет собой знак поддержки каталонских политических заключённых. До этого Центральный избирательный совет установил срок до 13 марта, чтобы символиеские изображения были убраны, однако и каталонское правительство и мэрия Барселоны решили проигнорировать это требование.

На странице группировки Los de Artos в Twitter появилось видео, на котором запечатлено, как шесть человек в масках снимают с помощью длинной палки плакат с жёлтой лентой, который висел на балконе над центральным входом в мэрию. Публикация сопровождается комментарием: «Ни Ким Торра, ни женералитат не выполняют требования Центрального избирательного совета, но это делает сопротивление». Позже группа опубликовала ещё одну запись, на которой видно, как три агента городской гвардии отбирают плакат у активистов.

Сотрудники полиции установили личность пятерых участников акции. Группа предприняла попытку повторить акцию у здания Дворца правительства Каталонии, однако она не увенчалась успехом.

Муниципальные власти заявили, что не получали каких-либо предписаний со стороны Центрального избирательного совета по поводу жёлтых лент. Председатель правительства Каталонии Ким Торра в среду, 13 марта, заявил, что жёлтая лента останется на фасаде здания, а также направил в Совет официальное послание с призывом пересмотреть решение.