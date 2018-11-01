Со дна моря у берегов Майорки подняли три автомобиля, затонувших во время потопа

Спустя 20 дней после разрушительного наводнения на Майорке водолазы специальной группы Гражданской гвардии продолжают исследовать морское дно в устьях рек. За время поисков под водой было обнаружено три автомобиля, которые унесло в море потоком воды.

Последний из найденных автомобилей находился на глубине 16 м в 500 м от пляжа S' Illot. Машина была перевёрнута, тел внутри не обнаружено. Как сообщает Гражданская гвардия, водолазы извлекли из автомобиля некоторые документы.

В списках пропавших без вести к настоящему времени никто не числится, однако правоохранители хотят полностью исключить вероятность того, кто-то не был найден, и тщательно проверяют дно на предмет крупных фрагментов.

Наводнение 9 октября было связано с сильными ливнями, обрушившимися на остров. За два часа в некоторых районах выпало до 240 мм осадков. Потоп унёс жизни 13 человек и причинил ощутимый материальный ущерб компаниям и общественной инфраструктуре, который оценивается в 91 млн евро.