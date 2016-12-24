Силовики проверяют связи берлинского террориста в Испании

Министр иностранных дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил в интервью Cadena COPE, что правоохранительные органы страны в настоящее время проверяют информацию о том, что совершивший теракт в Берлине Анис Амри поддерживал связь с жителем Испании. Амри 19 октября на грузовике протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 и ранив 48 человек. Позже Амри был ликвидирован в Италии.
"На основе данных, которыми мы обмениваемся, мы проверяем все возможные связи с нашей страной, точнее, с одним конкретным человеком", - заявил глава МИД. По его словам, это житель Испании, который ранее не попадал в поле зрения спецслужб в связи с возможной террористической деятельностью.Темы: Происшествия В мире