Сильный град обрушился на Теруэль, есть пострадавшие

Четыре человека госпитализированы с признаками обморожения после того, как на Теруэль обрушился сильный град. Об этом сообщили в Провинциальном совете Теруэля и мэрии города.

Град начался около 21:00 и продолжался четверть часа, после чего сменился дождём. Из-за непогоды было затруднено дорожное движение, градины разбили стёкла нескольких автомобилей и пробили крышу одного из магазинов.

На мосту Moratilla пожарной службе пришлось провести операцию по спасению мужчины, которого стихия застала врасплох, когда он находился в узком, полуподземном пространстве, что усложняло доступ для спасателей. После завершения операции, ему и трём сотрудникам спасательной службы потребовалась медицинская помощь. Все они были доставлены с признаками гипотермии в больницу Obispo Polanco.

Помощь экстренных служб также потребовалась на улице Rambla San Julián, где оказались заблокированы автомобили, а водители даже не могли открыть двери. Для устранения последствий бури на место были направлены снегоуборочные машины. О каких-либо повреждениях в других частях провинции не сообщается.