Сильные дожди вызвали многочисленные затопления в провинции Уэльва

Как сообщают информационные агентства Испании, большинство из них было связано с затоплением жилых и коммерческих помещений и гаражей, а также с присутствием больших луж на улицах и дорогах. Большинство звонков поступило из городов Уэльва и Пунта-Умбрия, однако отдельные сообщения также были получены из муниципалитетов Могер, Лепе, Палос-де-ла-Фронтера, Вальверде-дель-Камино и Арасена. Кроме того, осадки стали причиной затопления некоторых участков дорог провинции, в том числе трасс A-5000, A-494 и N-442, а также обвала грунта на одной из дорог Арасены.

Представители местного департамента образования сообщили, что из-за дождя затопленными оказались несколько школ в Палос-де-ла-Фронтера, Уэльве и Пунта-Умбрия. Кроме того, в одном из образовательных центров последней пострадала электропроводка, поэтому многие семьи забрали детей домой. Из-за дождя преподавателям и школьникам с трудом удалось добраться до места учебы.